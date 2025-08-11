Se secuestró droga valuada en más de 360 millones de pesos en el interior de Corrientes

Gendarmería Nacional informó que secuestró en Santo Tomé un millonario cargamento de drogas que era enviado por encomienda.

Personal del escuadrón 57 “Santo Tomé”, autorizado por el Juzgado de Paso de los Libres, abrieron cuatro paquetes de encomienda que fueron interdictados momentos después que los perros detectores de narcóticos “Bajhari” y “Hiena”, marcaran los mismos.

Las primeras averiguaciones confirmaron que la paquetería fue enviada desde Posadas y Puerto Iguazú, y tenía como destino final las provincias de Buenos Aires y Santa Cruz.

En uno de los bultos se encontraron 34 paquetes de distintos tamaños, los cuales contenían cocaína en su interior. En el resto de los paquetes se hallaron cogollos de marihuana.

Las sustancias fueron confirmadas luego del narco test correspondiente, llevado a cabo por el grupo de Criminalística y Estudios Forenses.

Además, se constató que la carga de cocaína tenía un peso de 0,503 kg, en tanto que la marihuana pesó un total 104,449 kg. Tras disponerse el secuestro de las drogas, se calculó un valor estimado en conjunto de $ 360.830.612,50.