Cuál fue la causa de la muerte del hombre hallado en Paso de la Patria

Tras estar desaparecido cinco días, Nazareno Romero fue encontrado muerto el miércoles en Paso de Patria. Este jueves se conocieron los resultados de la autopsia practicada para averiguar las causas de su muerte.

Cabe recordar que el cuerpo de Romero fue encontrado durante un rastrillaje de bomberos, a raíz de las precipitaciones de ese día, en un zanjón ubicado en el barrio Setia de la localidad mencionada.

Tras el hallazgo intervino la Policía de Corrientes y el Juzgado de turno, que realizaron las diligencias pertinentes para luego dejar paso al equipo forense.

Los resultados de la autopsia

El director del Instituto Médico Forense, doctor Gálvez, informó los resultados de la autopsia médico-legal. El informe sugiere que la causa de la muerte de Romero, de 47 años, se relaciona a una asfixia por inmersión.

Por otro lado, no se registraron evidencias de traumas ni lesiones significativas. Además, se esperan los resultados del análisis toxicológico para continuar con la investigación y confirmar la hipótesis del informe.