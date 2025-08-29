Detuvieron a un joven que violentó un automóvil en Corrientes

En el marco de controles vehiculares que lleva a cabo la Policía de Corrientes en distintos puntos de la ciudad, detuvieron este jueves a un joven que cometió un robo momentos antes en un rodado.

Los efectivos estaban realizando el operativo de seguridad entre las 10 y las 12 horas en los barrios Sur, Berón de Astrada, Centro y parte del barrio San Martín cuando fueron alertados por el 911 sobre un hecho delictivo ocurrido en la calle General Paz al 1200, donde una persona habría violentado un automóvil estacionado.

Al llegar a la zona, los agentes iniciaron una búsqueda y lograron localizar a un individuo que intentó darse a la fuga al notar la presencia policial. Fue alcanzado y demorado a pocas cuadras del lugar.

El hombre, mayor de edad, tenía en su poder elementos presuntamente sustraídos del interior de un vehículo marca Peugeot.

Tanto él como los objetos recuperados fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la Comisaría Tercera para continuar con las actuaciones correspondientes.