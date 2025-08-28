La Policía aclara sobre los incidentes y detenidos durante la visita de Karina Milei

Policía de la Provincia de Corrientes

Incidentes durante la visita de autoridades nacionales

La Policía de Corrientes informa que, en la jornada de hoy, en el marco de la visita de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, el

Operativo de seguridad estuvo a cargo de la Policia Federal donde se registraron incidentes aislados que fueron rápidamente controlados.

Cerca de las 18 horas, minutos antes del inicio de la caminata programada por calle Junín, un grupo de aproximadamente 20 a 25 personas se concentró en la intersección de Junín y Córdoba portando carteles y manifestándose en contra de la Ley de Discapacidad. Ante esta situación, y para resguardar la integridad de las autoridades nacionales, la policía de la provincia de Corrientes recomendó modificar el punto de descenso de los funcionarios, que finalmente se produjo a dos cuadras .

En ese contexto, parte de los manifestantes intentó avanzar hacia el lugar donde se encontraban los funcionarios, situación que fue contenida mediante un cordón policial establecido por personal provincial quien dio apoyo a la seguridad. Durante el procedimiento, dos personas agredieron físicamente a efectivos policiales provinciales, siendo inmediatamente reducidas, demoradas y trasladadas a la Comisaría Cuarta. Cabe destacar que ambas registran antecedentes penales.

Como consecuencia de los incidentes, tres efectivos provinciales, resultaron con lesiones de carácter leve, encontrándose bajo atención. Asimismo, se iniciaron actuaciones judiciales por atentado y resistencia a la autoridad contra las personas demoradas