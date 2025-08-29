¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

CORRIENTES

Las noticias más importantes del 29 de agosto de 2025

Por El Litoral

Viernes, 29 de agosto de 2025 a las 07:00

Con el apoyo de cuatro gobernadores, Valdés pidió el voto de todo Corrientes

Detectaron un campamento clandestino de pescadores en una zona de reserva del Paraná

Corrientes: escrache a Karina Milei y Martín Menem que caminaron una cuadra de la peatonal

Corrientes y Santa Fe acordaron reactivar una conexión fluvial para el intercambio comercial

José López y su convocatoria a la Selección: “La vida te sorprende constantemente"

Andreani explicó cómo será la logística para las elecciones en Corrientes

Elecciones: habrá colectivos gratuitos en la ciudad de Corrientes para ir a votar

Entregaron netbooks del programa Incluir Futuro en Curuzú Cuatiá

La Sinfónica vuelve al Vera: “Queremos que la música clásica llegue a nuevas generaciones"

Detuvieron a una mujer por pelear con un arma blanca en un barrio de Corrientes

 

