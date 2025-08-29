Las noticias más importantes del 29 de agosto de 2025

Con el apoyo de cuatro gobernadores, Valdés pidió el voto de todo Corrientes
Detectaron un campamento clandestino de pescadores en una zona de reserva del Paraná
Corrientes: escrache a Karina Milei y Martín Menem que caminaron una cuadra de la peatonal
Corrientes y Santa Fe acordaron reactivar una conexión fluvial para el intercambio comercial
José López y su convocatoria a la Selección: “La vida te sorprende constantemente"
Andreani explicó cómo será la logística para las elecciones en Corrientes
Elecciones: habrá colectivos gratuitos en la ciudad de Corrientes para ir a votar
Entregaron netbooks del programa Incluir Futuro en Curuzú Cuatiá
La Sinfónica vuelve al Vera: “Queremos que la música clásica llegue a nuevas generaciones"
Detuvieron a una mujer por pelear con un arma blanca en un barrio de Corrientes