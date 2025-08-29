Corrientes: comenzó este viernes el pago de sueldos a empleados municipales

La Municipalidad de Corrientes informó que este viernes 29 de agosto se inicia el pago de sueldos correspondientes al mes de agosto para todo el personal municipal.

El cronograma, comunicado por el intendente Eduardo Tassano a través de sus redes sociales, se extenderá hasta el jueves 4 de septiembre e incluye a trabajadores de planta, Neike bancarizados y no bancarizados.

El cronograma inicia con el pago al personal de Higiene Urbana. Luego continuará el lunes 1 de septiembre con los agentes cuyos DNI terminen en 0 y 1; el martes 2 será el turno de los documentos terminados en 2, 3 y 4; el miércoles 3, los que finalicen en 5 y 6; y concluirá el jueves 4 con los DNI terminados en 7, 8 y 9.

En paralelo, los agentes Neike bancarizados tendrán acreditado el salario este mismo viernes 29, pudiendo acceder al dinero a través de cajeros automáticos. En tanto, los Neike no bancarizados deberán dirigirse a la Caja Municipal de Préstamos (CMP), ubicada en Brasil 1269, en los horarios de 7:30 a 12:30 y de 16:00 a 20:00.

El cronograma para este grupo será el siguiente: el viernes 29 cobrarán quienes tengan DNI terminados en 0, 1 y 2; el lunes 1, los finalizados en 3, 4, 5 y 6; y el martes 2, los terminados en 7, 8 y 9.

Por último, los trabajadores Neike bancarizados que aún no cuenten con tarjeta de débito podrán retirar sus haberes en la sucursal del Banco de Corrientes ubicada en Teniente Ibáñez 1826, siguiendo el mismo orden según la terminación del DNI.