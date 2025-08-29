¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Gustavo Valdés Karina Milei Forestadora Tapebicuá
CONFLICTO EN LA MADERERA

Forestadora Tapebicuá: despliegan gendarmes ante la amenaza de corte de ruta de los trabajadores despedidos

Los trabajadores se autoconvocaron afuera de la fábrica para seguir reclamando la incorporación de sus salarios y puestos laborales. Sin embargo, este viernes Gendarmería Nacional desplegó un operativo para monitorear la situación.

Por El Litoral

Viernes, 29 de agosto de 2025 a las 11:16

El Ministerio de Seguridad de la Nación desplegó este viernes un operativo con 60 efectivos de Gendarmería Nacional en la localidad correntina de Gobernador Virasoro, ante la creciente tensión por el conflicto laboral en la empresa maderera Tapebicuá S.A.

La medida busca prevenir incidentes en el marco de un prolongado reclamo encabezado por 520 trabajadores cesanteados, quienes mantienen un acampe desde hace tres semanas frente a las instalaciones de la compañía, en pedido de ser recibidos por sus directivos y recuperar sus fuentes de trabajo.

El conflicto comenzó hace más de un mes, cuando la empresa decidió paralizar su producción y dejar sin empleo a cientos de operarios. Según trascendió, los problemas financieros y estructurales en Tapebicuá vienen de años atrás, con cierres de plantas y más de 100 despidos previos.

En este contexto, los trabajadores continúan en alerta y aseguran que no han recibido respuestas formales por parte de la empresa

La intervención de las fuerzas federales apunta a garantizar la seguridad en el lugar, sin interferir en la protesta.

Desde Gendarmería confirmaron que permanecerán en la zona para monitorear la situación.

