"Tincho" Ascúa cerró su campaña en Corrientes y aseguró estar preparado para la victoria

El candidato a gobernador por el espacio “Limpiar Corrientes”, Tincho Ascúa, encabezó este jueves el acto de cierre de campaña en la plaza San Pantaleón del barrio Laguna Seca, en la ciudad de Corrientes. Allí aseguró que el peronismo está “en segunda vuelta y preparado para la victoria”, y cuestionó duramente a sus adversarios políticos.

“Tenemos la certeza de que estamos en segunda vuelta. Nos agreden porque tienen miedo, pero nosotros venimos a construir una provincia más justa”, expresó Ascúa, quien estuvo acompañado por Germán Braillard Poccard, candidato a jefe comunal.

Durante su discurso, Ascúa contestó a su adversario y dijo: "quizás soy bocón porque digo lo que dicen los correntinos, pero no soy corrupto”, afirmó.

"Nosotros, en cambio, vinimos a una plaza pública, al corazón de los barrios populares”, indicó y remarcó: “Venimos de abajo y estamos creciendo porque se siente que estamos en el ballotage y les ganamos", remarcó el candidato del peronismo.

Por su parte, Braillard Poccard apuntó contra la gestión local al señalar que “la ciudad se volvió fría y frívola” y sostuvo que un eventual triunfo del peronismo permitiría transformar la realidad “en un abrazo a los vecinos”. También denunció desigualdades en el financiamiento de clubes deportivos y resaltó la elección de hacer el cierre “en una plaza pública, en el corazón de los barrios populares”.

La convocatoria también contó con la participación de figuras del peronismo nacional como el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y la senadora María Inés Pilatti Vergara. En sus intervenciones, llamaron a cuidar los votos el domingo y a estar atentos al proceso de fiscalización.

En una parte del discuso, Moreno incitó el triunfo del peronismo y destacó que “ahora resulta que lo que hace el mundo es lo que hicimos en la década ganada, por lo cual no somos el pasado, somos el futuro porque todos se desviven por cuidar el mercado interno y con la doctrina peronista vamos a empezar por Corrientes a cambiar el país”.

El acto se desarrolló en el Laguna Seca tras una caravana que partió Santa Catalina y recorrió distintos barrios de la ciudad. Contó con la presencia de los candidatos a vicegobernador, César Lezcano y a viceintendente, Daniel Flores, así como los candidatos a diputados Juan de la Cruz Ojeda, Gonzalo Rubiola, Salva Mambrín, y a senadores Natalia Gómez y Justo Estoup, y por el Concejo Deliberante, Julio Ledezma, Gisela Lezcano, Juan Frías e Ivana Dalpozzolo, entre otros.