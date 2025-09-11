Fueron sorprendidos en pleno desarme de una moto buscada por robo

En la madrugada de este jueves, la policía sorprendió a varias personas desarmando una motocicleta en la avenida Payes, en el acceso al barrio Esperanza. Tras investigar la procedencia del vehículo, se comprobó que había sido robado horas antes.



Alrededor de las 5:40, se recibió un llamado al Sistema Integral de Seguridad 911 informando que en un pasillo del asentamiento poblacional denominado Carbonería, personas desconocidas estaban desarmando una motocicleta.

El móvil policial de la Comisaría 14° Urbana se dirigió al lugar indicado y, al llegar, vieron a un joven que, al advertir la presencia del patrullero, abandonó una motocicleta Zanella de 150 cc, color rojo y negro, para darse a la fuga.



Ante la situación, se secuestró preventivamente el vehículo, que carecía de su correspondiente motor y cubierta delantera. Fue trasladado a la dependencia policial para su resguardo y averiguación, donde se comprobó que era requerido por una causa de robo radicada por una persona del barrio Esperanza.