Demoras en el puente Belgrano: se generaron filas de hasta 14 cuadras en Corrientes

El tránsito sobre el puente General Manuel Belgrano, que conecta Corrientes con Resistencia, volvió a complicarse este jueves con demoras que llegaron a extenderse hasta 14 cuadras en la capital correntina. Las reparaciones que se realizan desde la semana pasada ya venían generando inconvenientes en el principal viaducto, pero la situación se agravó en horas de la tarde debido a un accidente de tránsito y a los trabajos en curso.

La fila de camiones por la avenida 3 de Abril, alcanzaba hasta la calle Santa Fe, evidenciando la magnitud del congestionamiento. El tránsito lento comenzó a notarse desde temprano, cuando se advirtió que a la altura del kilómetro 1,3 se encontraba habilitada una nueva rampa en mano hacia Corrientes, lo que generó complicaciones en ambas direcciones.

Accidente de motos en hora pico

Cerca de las 19.50 se produjo un accidente entre motociclistas que intensificó los inconvenientes. Minutos más tarde, alrededor de las 21.30, se registraban serias demoras a raíz de este siniestro en el kilómetro 4 y por la presencia de una junta de dilatación en el kilómetro 1, que obligaba a los conductores a circular con extrema precaución y mantener la distancia de frenado.

Desde el canal oficial que informa el estado del puente, ya en horas de la mañana se había advertido que las demoras serían inevitables. La instalación de la rampa en dirección hacia Corrientes —que hasta hace poco solo estaba en mano a Resistencia— se convirtió en un nuevo punto de conflicto, sobre todo durante los horarios de mayor circulación.

Mientras tanto, se prevé que las obras de reparación continúen en los próximos días, por lo que el tránsito sobre el puente seguirá viéndose afectado hasta que los trabajos concluyan.