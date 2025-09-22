¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

CORRIENTES

Persecución en Santo Tomé: Gendarmería secuestró más de 21 mil paquetes de cigarrillos

Una camioneta de origen brasileño evadió un control vehicular, se dio a la fuga y terminó volcada. En su interior, los uniformados encontraron un cargamento ilegal valuado en más de $80 millones.

Por El Litoral

Lunes, 22 de septiembre de 2025 a las 17:18

Gendarmería Nacional  secuestró más de 21.500 paquetes de cigarrillos de origen extranjero, tras una persecución por la Ruta Provincial N° 40 cerca de la localidad correntina de Santo Tomé.

El hecho ocurrió cuando una camioneta de origen brasileño, al percatarse de un dispositivo de control, giró en sentido contrario y se dio a la fuga a gran velocidad.

Inmediatamente, se alertó a las patrullas cercanas, que lograron bloquear las posibles vías de escape. Momentos más tarde, el vehículo fue hallado siniestrado y volcado, sin ocupantes en su interior.

Mercadería valuada en más de $80 millones

Tras la requisa, los uniformados hallaron la mercadería, que no contaba con el aval aduanero correspondiente. El cargamento, en infracción a la Ley de "Código Aduanero", fue valuado en $80.925.824,50.

El Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Paso de los Libres fueron informados de los resultados y dispusieron el secuestro del rodado y la mercadería.

