Persecución en Santo Tomé: Gendarmería secuestró más de 21 mil paquetes de cigarrillos

Gendarmería Nacional secuestró más de 21.500 paquetes de cigarrillos de origen extranjero, tras una persecución por la Ruta Provincial N° 40 cerca de la localidad correntina de Santo Tomé.

El hecho ocurrió cuando una camioneta de origen brasileño, al percatarse de un dispositivo de control, giró en sentido contrario y se dio a la fuga a gran velocidad.

Inmediatamente, se alertó a las patrullas cercanas, que lograron bloquear las posibles vías de escape. Momentos más tarde, el vehículo fue hallado siniestrado y volcado, sin ocupantes en su interior.

Mercadería valuada en más de $80 millones

Tras la requisa, los uniformados hallaron la mercadería, que no contaba con el aval aduanero correspondiente. El cargamento, en infracción a la Ley de "Código Aduanero", fue valuado en $80.925.824,50.

El Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de Paso de los Libres fueron informados de los resultados y dispusieron el secuestro del rodado y la mercadería.