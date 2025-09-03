Cómo siguió el escándalo de narcotráfico del empresario Federico Cheme

El empresario Federico Cheme pasa sus días en una comisaría de la ciudad a la espera de que el juez federal que entiende en el expediente que lo dejó sin libertad, le diga bajo qué cargos va a enfrentar un juicio. Había caído con dos kilos de cocaína en junio último durante una redada policial en un barrio de Corrientes.

Cheme cumplió dos meses y una semana detenido en la Comisaría 1, en pleno centro de la capital correntina, a la espera de que el juez federal Gustavo Fresneda resuelva su situación procesal por el expediente que habla de los dos kilos de cocaína con los que fue atrapado el 23 de junio a la noche.

Al poco tiempo de haber sido detenido junto a un grupo de personas con los que se investiga si transaccionaba la venta de la droga, Cheme reclamó al titular del Juzgado Federal 1 que le permita ser trasladado a un centro asistencial para ser internado bajo supervisión de profesionales.

Tras una junta médica, el pedido fue rechazado.

En ese sentido, también fueron denegados las solicitudes de excarcelación y de prisión domiciliaria, así como las nulidades tramitadas por las defensas de todos los imputados.

Aunque los imputados en casos de narcotráfico son derivados a centros de detención de las fuerzas federales, Cheme sigue en la comisaría céntrica de la Policía de Corrientes, según confirmaron fuentes judiciales.

Las mismas fuentes destacan que se ha llegado a un término razonable para que se resuelva el pedido de procesamiento presentado por la Fiscalía Federal a cargo de Flavio Ferrini.

El 12 de agosto la Fiscalía Federal de Corrientes solicitó el procesamiento de Cheme, pero aún no hubo respuesta del juez federal.

El ministerio público fiscal llegó a la conclusión de que el caso del empresario de la noche se encuadra en la figura penal del comercio agravado de estupefacientes. Si el juez confirma ese pedido, tras un juicio podría afrontar una condena de entre tres y 12 años de prisión.

El hecho en el que Federico Cheme fue descubierto con droga ocurrió el lunes 23 de junio último por la noche en un operativo policial realizado en el barrio Laguna Seca.

El procedimiento tuvo lugar alrededor de las 22 en inmediaciones de una rotonda interna entre calles Larrea y Susini, donde efectivos de la Dirección de Drogas Peligrosas interceptaron dos vehículos y secuestraron aproximadamente dos kilos de cocaína y una importante suma de dinero en efectivo.

Cheme, de 50 años, fue atrapado luego de llegar al lugar como ocupante de una camioneta Honda HR-V color blanco.

Se encontraba con otro hombre identificado como Osvaldo Will (51) y en un segundo vehículo -un Toyota Etios bordó- circulaban Norberto Adrián Molina (41) y una mujer, llamada Cecilia Romero (39), ambos de Villa Río Negro, Resistencia (Chaco), junto a una menor de 4 años. Todos ellos permanecen a la espera de una resolución de su situación procesal.

Cheme se desempeñaba como productor de shows musicales y como propietario de locales bailables, pero en los últimos meses había quedado en el centro de una controversia por sucesivas suspensiones de recitales cuyas entradas habían sido vendidas.

Por esa razón es que Cheme también afronta una causa por presunta estafa en los estrados provinciales, en los términos de un caso abierto por la titular de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas 1, Lucrecia Troia Quirch.

