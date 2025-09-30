¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

San Isidro

Un hombre murió luego de recibir una descarga eléctrica

Ocurrió el lunes cuando la víctima realizaba tareas de construcción en un domicilio, donde cables de alta tensión produjeron un descarga que resultó mortal.

Por El Litoral

Martes, 30 de septiembre de 2025 a las 10:08

La Policía de Corrientes informó que el lunes un hombre murió luego de recibir una descarga eléctrica en la localidad de San Isidro, Goya.

El hecho ocurrió en un domicilio donde un hombre mayor de edad, identificado con el apellido Ávalos, realizaba trabajos de construcción cuando un cable de alta tensión que pasaba por la finca produjo una descarga eléctrica que lo alcanzó.

Los efectivos que acudieron al lugar constataron la muerte de Ávalos y realizaron las diligencias de rigor en el lugar, dando aviso a la autoridad judicial correspondiente.

