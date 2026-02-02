Siniestro en Lavalle: murió una niña que estaba internada en el Hospital Pediátrico

Murió una niña estaba internada en el Hospital Pediátrico como consecuencia de un siniestro vial en Ruta 27. El siniestro ocurrió el 21 de enero pasado cerca de la localidad de Lavalle.

El choque involucró a un vehículo, tres motocicletas y una bicicleta. Al momento del siniestro, siete personas resultaron heridas, entre ellos tres menores, y una menor de 15 años falleció en el hecho.

Al llegar al escenario de la colisión masiva, policías de la comisaría local como del hospital debieron solicitar colaboración a personal sanitario de la ciudad de Santa Lucía, como también de bomberos voluntarios de Lavalle.

Este lunes falleció en el Hospital Juan Pablo II la menor de 11 años, según confirmaron a El Litoral, fuentes policiales. Había sido trasladada de suma urgencia a Corrientes.

La causa tiene intervención judicial, hasta el momento, bajo la carátula homicidio culposo en accidente de tránsito.