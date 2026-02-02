Corrientes: fue sorprendido cuando revisaba el interior de un vehículo estacionado

La Policía de Corrientes informó que este lunes detuvo a una persona en la ciudad Capital, quien merodeaba armado con un arma blanca.

La detención ocurrió en la madrugada de este lunes cuando efectivos realizaban un recorrido de prevención de delitos en inmediaciones de avenida Armenia y calle 20 de Mayo, donde divisaron a un sujeto que revisaba el interior de un vehículo estacionado en el lugar.

Es así que se procedió a la identificación y detención de un hombre de 31 años, quien además cargaba un arma blanca de elaboración casera entre sus pertenencias. Tras las primeras averiguaciones, se pudo constatar que el sujeto tenía antecedentes policiales.

El demorado fue trasladado a la comisaría correspondiente, a fin de continuar con las diligencias del caso.

