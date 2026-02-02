Allanamiento por abigeato en San Roque: tenían 24 kilos de carne y armas bajo el colchón

Personal de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica (UESRyE) de San Roque llevó adelante una investigación por faena ilegal de ganado que derivó en allanamientos con resultado positivo, tras una denuncia realizada por un productor rural de la zona.

El hecho se originó el sábado cuando el propietario de un establecimiento ubicado en Paraje Rosado denunció la faena clandestina de una vaquillona. Al arribar al lugar, los efectivos constataron la presencia de restos del animal, alambrados cortados y huellas de caballos y de un vehículo que se dirigían hacia un camino vecinal, lo que permitió orientar la investigación.

Con la información recolectada y órdenes de allanamiento libradas por la Unidad Fiscal de Investigación de Goya, a cargo del fiscal Dr. José Omar Casere, se concretaron procedimientos en cuatro domicilios del Paraje Rosado Grande, con colaboración de la Comisaría de Colonia Pando.

Durante los operativos, en una vivienda perteneciente a la familia Domínguez, la Policía secuestró aproximadamente 24 kilos de carne bovina, que se encontraban ocultos debajo de una cama, además de un revólver calibre 32, municiones calibre 22 y 32, y elementos utilizados para la faena. En tanto, en el domicilio se incautó una escopeta calibre 16.

Todos los elementos fueron puestos a disposición de la Justicia y, por el momento, el fiscal interviniente no dispuso la detención de los sospechosos, continuando la causa en etapa investigativa.