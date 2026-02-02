Persecución y detención en Corrientes tras una denuncia de robo

La Policía de Corrientes informó que este lunes detuvo, tras una persecución, a una persona en ciudad Capital, secuestrando además la motocicleta que utilizó para cometer un robo.

Durante la madrugada de este lunes, personal del Grupo de Intervención Rápida (GIR) fue notificado por el sistema 911 sobre un hecho delictivo en inmediaciones de calle Alberdi y Alto Verde, donde dos sujetos a bordo de una motocicleta cometieron un robo.

Es así que se desplegó un rastrillaje que resultó positivo, pues por calles Hernán Cortéz y Chascomus divisaron una motocicleta y dos sujetos que respondían a los detalles del aviso que recibieron.

Al notar la presencia policial, los sospechosos abandonaron una motocicleta marca Honda, modelo Wave de 110 cc. en la vía pública, para emprender la huida a pie. Uno de ellos se perdió de vista de los agentes, pero otro pudo ser aprehendido, siendo este un hombre mayor de edad.

El demorado y el vehículo secuestrado fueron puestos a disposición de la Justicia y trasladados a la comisaría correspondiente, donde se realizaron las diligencias de rigor.

