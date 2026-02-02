La noche inaugural del carnaval posiciona a Corrientes como destino turístico nacional

La ciudad de Corrientes vivió el sábado la noche inaugural de los Carnavales Correntinos 2026 en el Corsódromo “Nolo Alías”. El inicio oficial del evento reunió a una multitud y marcó el comienzo de una nueva edición del carnaval, uno de los principales atractivos turísticos y culturales de la provincia.

La apertura contó con el acompañamiento del Gobierno de Corrientes, a través del Ministerio de Turismo, y la producción de “De La Estrella”. La primera noche de desfile se desarrolló con una importante convocatoria de público local y visitantes.

Promoción turística integral

En el marco del inicio de los corsos, el Ministerio de Turismo de la Provincia desplegó una estrategia de promoción turística integral, con acciones dentro y fuera del corsódromo. El objetivo fue visibilizar la diversidad de destinos y productos turísticos de Corrientes ante miles de asistentes.

Durante la noche inaugural, el stand institucional del Ministerio se presentó como uno de los espacios más visitados.

Allí se brindó información sobre destinos, calendario cultural, festividades y propuestas turísticas de toda la provincia, además de material promocional y asesoramiento personalizado.

Experiencia e identidad correntina

El espacio incluyó un set de fotografías temático que permitió a los visitantes interactuar con la propuesta del carnaval y reforzar la identidad de Corrientes como destino turístico. A su vez, el paso de vehículos oficiales y promotores por el corsódromo sumó dinamismo a la promoción, con la entrega de obsequios y merchandising.

El carro institucional se destacó por la difusión audiovisual de productos turísticos emblemáticos, como la pesca deportiva con devolución, las playas y la riqueza natural del territorio provincial.

Un calendario con múltiples propuestas

La edición 2026 de los Carnavales Correntinos prevé diez noches de desfile, dos de ellas con competencia a nivel provincial, además de tres jornadas de Shows de Comparsas en el Anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

Participan comparsas como Sapucay, Ará Berá, Copacabana y Arandú Beleza, junto al Duelo de Baterías y la elección de Embajadores.

Medición del impacto económico

De manera paralela, el Observatorio Turístico del Ministerio de Turismo inició durante la primera noche un relevamiento para medir el impacto económico del evento

En articulación con estudiantes de la Licenciatura en Turismo de la Universidad Nacional del Nordeste, se realizan encuestas a turistas para conocer el perfil del público, el gasto promedio y otros indicadores vinculados al movimiento turístico. En total, doce encuestadores participan del operativo.