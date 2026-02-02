Guerra en Ucrania: el miércoles se retoman las negociaciones para la paz

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció eldomingo que el segundo ciclo de negociaciones directas entre Kiev, Moscú y Washington para buscar una salida al conflicto en su país empezarán el próximo miércoles, luego de que las conversaciones fueran aplazadas sin que se informaran los motivos del retraso. Mientras tanto, los ataques continúan en distintos puntos del territorio ucraniano y ruso.

“Se han fijado las fechas de las próximas reuniones trilaterales: el 4 y 5 de febrero en Abu Dhabi”, informó Zelenski a través de sus redes sociales. El mandatario agregó que Ucrania está “preparada para una discusión sustancial” y que espera que el resultado de los contactos acerque a las partes a “un final real y digno” para el conflicto.

Este nuevo ciclo de conversaciones se desarrollará en la capital de Emiratos Árabes Unidos, que ya fue sede del primer encuentro trilateral los días 23 y 24 de enero. Aquellas reuniones marcaron los primeros contactos directos conocidos entre delegaciones de Kiev, Moscú y Washington desde el inicio de la invasión rusa, casi cuatro años atrás.

Las negociaciones se producen en un contexto de fuertes diferencias entre las partes, en particular por la cuestión territorial. Rusia ocupa alrededor del 20 por ciento del territorio ucraniano y exige que Kiev se retire de las zonas de la región oriental de Donetsk que aún permanecen bajo control ucraniano. Moscú sostiene que esas demandas son una condición indispensable para avanzar hacia un acuerdo.

Cesiones diplomáticas

Desde Kiev, Zelenski reiteró que Ucrania no aceptará concesiones territoriales que, según su postura, podrían alentar nuevas agresiones en el futuro. El presidente ucraniano sostuvo en reiteradas ocasiones que cualquier arreglo debe ir acompañado de garantías de seguridad que disuadan una eventual nueva invasión. “Hasta el momento no hemos encontrado un compromiso en la cuestión territorial, en concreto sobre la parte este de Ucrania. Estamos hablando de la región de Donetsk”, afirmó Zelenski durante una rueda de prensa.

En este escenario, Estados Unidos mantiene un rol activo como mediador. El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó esta semana que solicitó a su par ruso, Vladimir Putin, una suspensión temporal de los ataques contra Kiev y otras ciudades debido a la ola de frío que afecta al país. Según Trump, el mandatario ruso habría aceptado la petición, aunque los detalles del acuerdo no fueron difundidos públicamente.

El Kremlin confirmó que accedió a una tregua parcial en los ataques contra la infraestructura energética ucraniana hasta este domingo, aunque aclaró que no se trataba de un alto el fuego general. Desde Kiev señalaron que, si bien no se registraron ataques recientes contra el sistema energético, los bombardeos contra otros objetivos continuaron.

En paralelo a las conversaciones en Abu Dhabi, el emisario del Kremlin para asuntos económicos, Kirill Dmitriev, se reunió el sábado en Florida con el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff. Del encuentro también participaron el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, el yerno de Trump, Jared Kushner, y el asesor Josh Gruenbaum.

Witkoff calificó la reunión como “constructiva”, aunque ninguna de las partes brindó detalles sobre los temas abordados. “Nos alienta esta reunión en la que Rusia trabaja para garantizar la paz en Ucrania”, dijo Witkoff.

La realidad sobre el terreno

Mientras se desarrollan los preparativos diplomáticos, los combates continúan sobre el terreno. El domingo un ataque con drones rusos contra un colectivo que transportaba a trabajadores de una mina en el distrito de Pavlograd, en la región central de Dnipropetrovsk, causó al menos 12 muertos y 16 heridos, nueve de ellos en estado grave, según informaron las autoridades ucranianas y la empresa energética DTEK, propietaria del vehículo.

Zelenski calificó el ataque como un “crimen” y señaló que el vehículo trasladaba a mineros que volvían de su turno laboral. El presidente de Ucrania también denunció ataques contra infraestructuras ferroviarias y rutas logísticas en varias regiones del país.

En la capital, Kiev, más de 500 edificios de viviendas están sin calefacción, reveló Zelenski, a la vez que destacó que los trabajos de reparación están en marcha. Sin embargo, considera que “las medidas que se están tomando en la ciudad no son suficientes” en un revés directo dirigido al alcalde de la capital, Vitali Klitschko. En la ciudad ucraniana de Dnipró, capital de la región de Dnipropetrovsk, un hombre y una mujer murieron durante la madrugada a causa de otro ataque con drones.

En paralelo, una persona murió y otras cinco resultaron heridas en la región fronteriza de Bélgorod a causa de tres ataques ucranianos, informaron las autoridades rusas. Según el gobernador local, Viacheslav Gladkov, uno de esos ataques fue efectuado con misiles y los otros dos, con drones. Bélgorod es una de las regiones rusas más afectadas por la guerra, donde solo el año pasado fallecieron 147 civiles por ataques enemigos.

En el plano militar, el ministerio de Defensa ruso afirmó este domingo que sus tropas tomaron el control del poblado de Sokhetske, al norte de las disputadas ciudades de Pokrovsk y Mirnogrado, en el este de Ucrania, en una zona donde los enfrentamientos se intensificaron en las últimas semanas.

Rusia atacó Ucrania en lo que definió como una “operación militar especial“ destinada a frenar la expansión de influencia de enemigos. Para Kiev y sus aliados occidentales, se trata de una guerra de agresión orientada a la ocupación de territorio soberano. Desde entonces, el conflicto dejó ciudades devastadas, millones de desplazados y decenas de miles de víctimas civiles y militares.

