Corrientes: una menor murió y hay varios heridos en un accidente múltiple en Lavalle

Una adolescente de 15 años murió y siete personas resultaron heridas en un accidente múltiple ocurrido este viernes en Lavalle, alrededor de la 1.30, en el kilómetro 111 de la Ruta 27. El siniestro involucró tres motos, una bicicleta y un auto que, según testigos, habría abandonado el lugar tras el choque.

Heridos

Entre los heridos hay dos hombres, dos mujeres y tres menores de 4, 11 y 14 años, quienes fueron trasladados a centros de salud de la zona con lesiones de distinta gravedad.

La Policía de Lavalle y la fiscalía local realizaron las primeras investigaciones en el lugar del accidente. Por el momento, se desconocen las circunstancias que provocaron el siniestro y se busca identificar al automóvil que habría huido.

La investigación continúa en la Comisaría de Lavalle mientras se recopilan testimonios y pruebas para esclarecer cómo se produjo el trágico incidente.