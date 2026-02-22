Tras una buena pretemporada, está todo listo para el debut de Colapinto en la Fórmula 1

La pretemporada de la Fórmula 1 llegó a su fin en Baréin y el calendario oficial se largará el próximo domingo 8 de marzo con la cita principal del Gran Premio de Australia que albergará la primera fecha de la agenda 2026 de la Máxima. En el inicio de la nueva era de reglamentaciones, la categoría se estrenará en el Circuito Albert Park de Melbourne y dará inicio a la primera de las 30 carreras (24 Grandes Premios).

Teniendo en cuenta la diferencia horaria con Australia, la grilla de actividades se iniciará durante la noche del jueves 5 de marzo de Argentina (22.30) con la práctica libre 1 y continuará durante la madrugada del viernes 6 (2.00) con el segundo entrenamiento.

A la noche (22.30) de ese viernes se podrá ver la FP3 que servirá como última estación antes de la primera clasificación del año: comenzará a las 2 de la mañana del sábado 7 de marzo. La carrera principal, pautada a 58 giros, se iniciará a la 1 de la mañana del domingo 8.

Con 352 giros en Baréin, Franco Colapinto arribará a esta primera fecha con una experiencia de 2452 kilómetros al mando del flamante A526 sumando a la cuenta también los tests privados de Barcelona. El argentino tuvo su giro más veloz en 1:33.818 durante su última aparición en Sakhir el jueves pasado y su compañero Pierre Gasly, al día siguiente, logró seguir mejorando el rendimiento del Alpine con una vuelta apenas superior de 1:33.421.

Si bien ambos estuvieron lejos del tiempo más rápido de toda la pretemporada que marcó Charles Leclerc con su Ferrari (1:31.992), Alpine dio indicios de solidez para pelear en el segundo lote de la parrilla detrás de los de Maranello, Mercedes, McLaren y Red Bull Racing

Tras un año para el olvido, la escudería con sede en Enstone intentará batallar por puntos cada fin de semana luego de cerrar una preparación sin grandes problemas y mostrando una paridad con Haas, Racing Bulls, Williams y Audi.

“Es difícil saber dónde estamos. Hay una diferencia muy grande con los primeros cuatro equipos (McLaren, Mercedes, Red Bull y Ferrari), después estamos ahí. Veremos cómo va cuando se ponga todo un poco más serio en Australia, pero con ganas de que llegue y ver cómo estamos en realidad. Mercedes seguramente tiene algo guardado y eso nos va a venir bien”, expresó el piloto argentino de 22 años en una reciente entrevista con ESPN. Tras reemplazar a mitad del 2024 a Logan Sargeant en Williams y tomar el puesto de Jack Doohan en Alpine en 2025, Colapinto iniciará una temporada de F1 como titular.

En un último lote figura la flamante undécima escudería: Cadillac, con Sergio Checo Pérez y Valtteri Bottas como titulares, buscará desarrollar su programa de trabajo en este primer año en la F1. La sorpresa en ese grupo de cola estará en Aston Martin, que inició la nueva era con muchas expectativas de la mano del diseño de Adrian Newey y los motores Honda, pero tuvo múltiples problemas en la pretemporada que incluso ponen un signo de interrogante sobre su desempeño en Australia.

La Federación Internacional del Automóvil (FIA) y la Formula One Management (FOM) revolucionan la Fórmula 1 con un reglamento que introduce autos más ligeros, potencia híbrida equilibrada y elimina el DRS. Entre las medidas más notables, se destaca la drástica reducción de la distancia entre ejes en 200 milímetros y un chasis 100 milímetros más angosto, lo que genera autos considerablemente más compactos y ágiles. El peso mínimo también baja a 770 kilos, es decir, 30 kilos menos que en 2025.

El histórico Drag Reduction System (DRS), utilizado entre 2011 y 2025, deja de estar disponible en la Fórmula 1. Su reemplazo será la aerodinámica activa, que habilita a los pilotos a modificar desde la cabina los alerones, eligiendo entre diferentes modos para rectas o curvas según la circunstancia de carrera. Esta herramienta permitirá combinar la maximización de la velocidad en recta con una adherencia óptima en curvas, lo que se traduce en estrategias de adelantamiento más ricas y matizadas. En paralelo nace el Manual Override Mode (MOM), un sistema que proporciona un impulso adicional de potencia eléctrica bajo la premisa de estar a menos de un segundo del auto rival en la zona de detección.

A diferencia del DRS, que operaba por la apertura del alerón trasero, el beneficio del MOM radica en la eficiencia energética: el piloto debe gestionar la energía acumulada para obtener la ventaja de potencia, haciendo de la gestión eléctrica un eje central de la táctica de carrera. El equilibrio entre motor de combustión y sistema eléctrico representa otra innovación fundamental. Por primera vez, ambos componentes aportarán en partes iguales—50% cada uno—hasta sumar un total de cerca de 1.000 caballos de fuerza. En comparación, el reglamento vigente desde 2014 establecía que el aporte eléctrico era solo el 30%.

DÍAS Y HORARIOS DE LA ACTIVIDAD DE FRANCO COLAPINTO EN EL GRAN PREMIO DE AUSTRALIA

Jueves 5 de marzo

Práctica Libre 1: 22.30 (Argentina) / 12.30 del viernes 6 (Australia)

Viernes 6 de marzo

Práctica Libre 2: 2.00 (Argentina) / 16.00 (Australia)

Práctica Libre 3: 22.30 (Argentina) / 12.30 del sábado 7 (Australia)

Sábado 7 de marzo

Clasificación: 2.00 (Argentina) / 16.00 (Australia)

Domingo 8 de marzo

Carrera principal a 58 vueltas: 1.00 (Argentina) / 15.00 (Australia)

Infobae