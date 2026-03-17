Corrientes: murió un hombre tras un accidente laboral en un aserradero

Un hombre murió este lunes 16 de marzo por la tarde tras ser arrollado por una maquinaria pesada en un aserradero de Gobernador Virasoro. El hecho ocurrió alrededor de las 15:30, en la zona de playa de maniobras.

Según la información disponible, la víctima se desempeñaba para una empresa tercerizada que realizaba tareas dentro del predio industrial. Por causas que se investigan, fue embestido por una pala mecánica que operaba en el lugar.

Los servicios de emergencias llegaron al predio pero no pudieron salvar al obrero. En tanto, se esperan avances en la investigación para determinar las circunstancias del accidente.