¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Temas del día:

Municipalidad de Corrientes Policía de Corrientes Corrientes
Municipalidad de Corrientes Policía de Corrientes Corrientes
RADIO EL LITORAL
EN VIVO
PUBLICIDAD
GOBERNADOR VIRASORO

Corrientes: murió un hombre tras un accidente laboral en un aserradero

El operario, que trabajaba para una empresa tercerizada, fue embestido por una maquinaria en el predio industrial.

Por El Litoral

Martes, 17 de marzo de 2026 a las 07:51

Un hombre murió este lunes 16 de marzo por la tarde tras ser arrollado por una maquinaria pesada en un aserradero de Gobernador Virasoro. El hecho ocurrió alrededor de las 15:30, en la zona de playa de maniobras.

Según la información disponible, la víctima se desempeñaba para una empresa tercerizada que realizaba tareas dentro del predio industrial. Por causas que se investigan, fue embestido por una pala mecánica que operaba en el lugar.

Los servicios de emergencias llegaron al predio pero no pudieron salvar al obrero. En tanto, se esperan avances en la investigación para determinar las circunstancias del accidente.

Tags

PUBLICIDAD

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

MÁS LEÍDAS

PUBLICIDAD

Tags

Últimas noticias

PUBLICIDAD