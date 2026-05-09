Corrientes: inauguraron la muestra “Hilando memorias” en el Macc

La ciudad de Corrientes fue escenario de la inauguración de la muestra “Hilando memorias”, una propuesta artística de la ceramista correntina Mónica Frette que forma parte del ciclo “Justicia y Sociedad Civil”, impulsado de manera conjunta por el Instituto de Cultura y el Superior Tribunal de Justicia.

Del acto participaron la presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Lourdes Sánchez, y el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Horacio Semhan, quienes destacaron el trabajo articulado que ambas instituciones vienen desarrollando para acercar propuestas culturales y de concientización a la comunidad.

La exposición propone una mirada reflexiva sobre el cuidado del ambiente y la responsabilidad colectiva mediante distintas piezas artísticas elaboradas en cerámica. Además de la inauguración formal, los asistentes participaron de una experiencia interactiva en la que pudieron intervenir y modelar piezas, generando un espacio de encuentro, creación y expresión compartida.

La muestra se enmarca dentro del ciclo “Justicia y Sociedad Civil”, una iniciativa orientada a fortalecer los vínculos entre el Poder Judicial y la comunidad mediante actividades vinculadas a la alfabetización jurídica, el acceso a la justicia y la prevención de las violencias. En esta edición, el programa incorporó también propuestas culturales para promover el diálogo entre derecho, arte y sociedad.

Trayectoria de la artista

Mónica Frette participó en distintas ediciones de ArteCo durante 2022, 2024 y 2025, tanto junto a “Casa Galería”, de Claudia Lamas, como de manera individual.

Además, obtuvo el primer premio de la Residencia Ñandemac, en Uruguay, y fue seleccionada junto a otros 21 artistas correntinos para integrar la presentación del libro Hechizo Natal, de Editorial Farber.

La artista también formó parte de exposiciones en el Museo Arqueológico y Antropológico Ex Casa Martínez y en la Asociación Cultural Inglesa. Su formación incluye la clínica de arte Yopará, coordinada por Lorenzo González, además de capacitaciones junto a las ceramistas Juliana Frías y Lupicia Escobar, y actividades en “Aromito Cerámica”, en Colonia Benítez, Chaco.