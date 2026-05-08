Comerciante denunció el robo de $7 millones del interior de su automóvil

Un comerciante dedicado a la venta de alimentos balanceados para mascotas denunció el robo de $7 millones del interior de su auto al estacionar por por Lamadrid al 3600 en el barrio Villa Chiquita, donde visitaba a un cliente.



El hombre relató que tras descender de su rodado, un Fiat Palio color negro, un solitario delincuente le abrió una de las puertas laterales, al parecer con el uso de un inhibidor.



En una rápida maniobra, que quedó registrada en cámaras de seguridad de vecinos de la cuadra, el malviviente entró a la cabina y se adueñó de las pertenencias.



Según la víctima, le robaron una pequeña cartera en la cual tenía los $7 millones, 150 dólares, una campera y otros elementos personales.

El dinero formaba parte de la recaudación que había obtenido en otras ventas de alimentos balanceados y distintos productos para mascotas.

La denuncia formal del hecho fue radicada ente la Comisaría Quinta Urbana, y la investigación está en manos de la Fiscalía en turno.