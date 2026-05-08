Ferro dio el golpe en Corrientes y le quito la localia a Regatas

Ferro Carril Oeste sorprendió en Corrientes, superó a Regatas y dio vuelta la ventaja de localia en la serie de cuartos de final de la Liga Nacional de Básquetbol 2025/26.

En el Fortín Rojinegro, Regatas tuvo un rendimiento decreciente para caer frente a Ferro 95 a 89 en el primero punto de la eliminatoria al mejor de cinco partidos. La progresión del juego por cuarto fue: 20-18, 44-37 y 68-65.

El partido que se jugó este viernes en la capital correntina, con un buen marco de público, tuvo dos tiempos bien marcados.

Los 20 minutos iniciales fueron dominados por Regatas que impuso el ritmo y logró desnivelar, principalmente cerca del aro, para sacar una ventaja de 11 puntos.

En el complemento, los dos cuartos finales, Ferro endureció la defensa, prevaleció con su propuesta de mayor vértigo y contó con la figura desequilibrante de Jano Martínez (el hermano de Lautaro, delantero de la selección Argentina de fútbol) que terminó con26 puntos (14 en el tercer cuarto).

En Regatas, el principal goleador resultó Juan Pablo Corbalán con 23 puntos. Además, el colombiano Juan Tello aportó 13 unidades y Andrés Jaime sumó 11.

El inicio del partido fue favorable a Regatas que encontró un camino seguro para anotar cerca del aro para adelantarse 11 a 4. La respuesta de Ferro llegó con un par de triples y un buen pasaje de Kevin Hernández para igualar en 18.

En el segundo segmento, se acentuó el control de Regatas. La conducción de Jaime para distribuir el juego y los puntos del propio base le dieron al equipo correntino una renta de 11 puntos (39 a 28). El equipo correntino cayó en un bache y Ferro mostró un atisbo de reacción con su principal arma: las transiciones.

Desde el tercer cuarto, el conjunto de Caballito endureció su defensa y contó con la colaboración correntina que apostó, sin efectividad, a los tiros de tres puntos.

La figura de Martínez fue incontrolable para la defensa correntina y con sus puntos, la visita logró equiparar el marcador.

La buena labor de Corbalán (13 puntos en el segmento) le le permitieron a Regatas evitar quedar abajó, incluso terminó el cuarto arriba 68 a 65.

El quiebre del encuentro llegó en el último cuarto. Un triple de Martínez adelantó por primera vez a la visita (73 a 70) que ganó en confianza y sumó a José Defelippo (8 puntos en ese momento) para desequilibrar en el ataque y tomar una ventaja de 9 (82 a 73).

Regatas remó contra la corriente. Su defensa fue permeable y, frente a la desesperación, siguió confundido en el ataque.

El segundo punto de la serie de cuartos de final será este domingo, desde las 21, nuevamente en el estadio “Raúl Argentino Ortíz” del Club San Martín.