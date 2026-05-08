Empresas brasileñas ya importan aceites cítricos producidos en Corrientes

La provincia de Corrientes avanzó en nuevas gestiones comerciales esta semana con empresarios del sur de Brasil, donde uno de los principales ejes estuvo puesto en la exportación de aceites esenciales derivados de la producción citrícola correntina.

El ministro de Producción de Corrientes, Walter Chávez, participó en una misión institucional en Porto Alegre junto a representantes empresariales y funcionarios provinciales, en el marco de una agenda orientada a fortalecer vínculos comerciales con el país vecino.

“Hace mucho tiempo Corrientes había intentado una suerte de encuentro y ahora se pudo retomar ese vínculo”, expresó el funcionario en Hoja de Ruta, quien además destacó que la iniciativa responde a una decisión del gobernador Juan Pablo Valdés de profundizar la relación estratégica con Brasil.

Durante los encuentros con empresarios e industriales brasileños, Chávez confirmó que firmas del estado de Río Grande do Sul ya compran aceites esenciales producidos en Bella Vista y manifestaron interés en ampliar esas operaciones hacia otras zonas citrícolas de la provincia.

“Yo pude comprobar que uno de los sectores vinculados a la citricultura ya se está proveyendo de producción de Corrientes en materia de aceites que se extraen de los cítricos”, señaló.

Según explicó el ministro, las industrias correntinas vinculadas a la citricultura no solo trabajan en la extracción de jugos, sino también en el desarrollo de subproductos de alto valor agregado, como los aceites esenciales.

“Muchas veces uno cree que la industria del jugo cítrico es solamente la extracción de jugo. En este caso también los aceites”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que empresas brasileñas mostraron interés en ampliar operaciones comerciales hacia otras localidades de la provincia.

“Sería interesante poder trabajar otras zonas vinculadas a la cuenca citrícola, como Monte Caseros o Mocoretá, donde también hay industrias que desarrollan este mismo producto”, explicó.

La misión comercial fue impulsada junto al consulado argentino en Brasil y reunió también a referentes de la Federación Empresarial de Corrientes y de la Federación Económica de Corrientes.

“Ellos también expresaron la necesidad de mantener un vínculo más allá de lo institucional, un vínculo comercial”, destacó Chávez.

Además de la citricultura, la agenda incluyó reuniones vinculadas a energía solar, infraestructura y exportaciones productivas, en un contexto donde Brasil continúa siendo uno de los principales socios comerciales de Corrientes.