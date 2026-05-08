Pronostican la llegada de las primeras heladas agrometeorológicas del año a Corrientes

Luego del ingreso de los fuertes vientos por el sector sur, las temperaturas descendieron drásticamente en Corrientes este viernes oscilando entre los 19°C y 8°C. Sin embargo, según los datos del Instituto del Clima y Agua del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (Inta) este domingo podrían llegar las primeras heladas agrometeorológicas a la provincia.

El fresco se hace sentir en Corrientes, y en los próximos días podría bajar algunos grados, por el momento no se prevén lluvias, por lo que se espera un poco de alivio ante la cantidad de agua caída en abril.

Para la jornada de este sábado se espera que continúen entre los 8°C y los 16°C con cielos mayormente nublados, con vientos por el sector sur. Al igual que el domingo, se esperan mínimas de 7°C y máximas de 18°C durante la tarde por lo que será un día ideal para disfrutar al aire libre.

Según el mapa del Inta, entre el domingo y lunes podrían ocurrir las primeras heladas agrometeorológicas, estas ocurren cuando el termómetro marca entre los 0°C y 3°C. Por lo que las temperaturas podrían descender de manera extrema en la región.

Diferencias entre las heladas

Según los especialistas, las heladas agrometeorológicas suceden cuando la temperatura del aire a nivel del suelo o 5 cm de altura es igual o menor a los grados mencionados. Es la que determina si el cultivo se congela o sufre daños en sus tejidos. En cambio la helada meteorológica se registra cuando la temperatura medida a 1,5 metros de altura es igual o menor a 0°C.

Teniendo en cuenta los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) las temperaturas bajas continuarán durante la semana para el inicio de semana se espera mínimas de 7°C y máximas de 20°C con cielos despejados por lo que pronostican una jornada soleada sin amenazas de lluvias.

Para el martes el termómetro podría marcar los 6°C durante la madrugada y mañana, mientras que por la tarde podría alcanzar los 18°C, con cielos algo nublados y el ingreso de vientos por el sector norte.

Mientras que para el miércoles se estima que el tiempo esté templado, con temperaturas que rondan los 9°C y 21°C.