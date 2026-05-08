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Producción local

Corrientes da inicio a “La Unidad Emprendedora”: qué horarios tendrá el nuevo espacio de ventas

Reúne a emprendedores de la gastronomía y la floricultura.

Por El Litoral

Viernes, 08 de mayo de 2026 a las 09:52

El Gobierno de Corrientes pondrá en marcha este fin de semana “La Unidad Emprendedora”, una nueva propuesta destinada a fortalecer el trabajo de productores locales y promover la economía social. La iniciativa se desarrollará con horarios de 8 a 18, y reunirá tanto al sector gastronómico como al de la floricultura.

La actividad comenzará este sábado y se repetirá todos los fines de semana y feriados del mes, según informaron desde la Dirección de Comercialización.

Venta directa y producción local

El espacio contará con la participación de más de 12 emprendedores locales, que ofrecerán productos frescos, regionales y variedad de flores. Desde el área organizadora destacaron que el predio de la Unidad permitirá una dinámica de venta directa al consumidor.

La directora de Comercialización, Débora Galarza, señaló que se trata de una oportunidad importante para los emprendedores locales y para el público en general. "Los correntinos van a poder encontrar productos de calidad a precios accesibles”, explicó.

 

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