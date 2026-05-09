Boca recibe a Huracán en uno de los cruces de octavos de final

Boca recibirá este sábado a Huracán, por los octavos de final de los playoffs del Torneo Apertura, en el primer cruce eliminatorio camino al título.

El encuentro, que está programado para las 19, se llevará a cabo en "La Bombonera". El árbitro designado fue Pablo Echavarría, quien será secundado desde el VAR por Gastón Monsón Brizuela.

Boca se clasificó a esta instancia luego de finalizar segundo en la Zona A con 30 puntos, en la que fue una muy buena primera fase. Los dirigidos por Claudio Úbeda incluso llegaron a enlazar 14 partidos sin conocer la derrota.

Sin embargo, el "Xeneize" viene de caer como visitante frente a Barcelona de Ecuador en la Copa Libertadores en un encuentro que se disputó este martes, por lo que sus jugadores pueden llegar a sufrir el cansancio por la intensa acumulación de partidos.

La gran incógnita de Boca pasa por el arco, debido a que en el último partido Leandro Brey debió pedir el cambio por un fuerte dolor, aunque finalmente se confirmó que era un golpe y podría decir presente este sábado.

En la práctica de este viernes, Brey respondió bien a las exigencias físicas y sería titular frente a Huracán. El resto del equipo que paró Claudio Úbeda fue similar al que jugó por Copa pero con la vuelta de Adam Bareiro, quien debía cumplir una fecha de suspensión en el ámbito internacional. El paraguayo recuperará su lugar entre los 11 en reemplazo de Milton Giménez, titular frente a Barcelona y Central Córdoba (marcó un tanto).

Es decir que Boca formaría con: Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado, Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Bareiro.

Huracán, por su parte, se clasificó con bastante más sufrimiento que Boca, ya que en la última fecha protagonizó un empate sin goles frente a Racing que le permitió finalizar en la séptima colocación de la Zona B, con solo 22 unidades.

En los últimos años Huracán se convirtió en uno de los grandes animadores del fútbol argentino, al finalizar segundo en la Liga Profesional 2024 y al llegar a la final del Torneo Apertura del año pasado. Sin embargo, le faltó eficacia en los partidos decisivos y se quedó en ambas ocasiones con las manos vacías.

Argentinos - Lanús

Argentinos Juniors recibirá este sábado a Lanús por un lugar en los cuartos de final de los playoffs del Torneo Apertura. El partido, que iniciará a las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Diego Armando Maradona y contará con arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

El ganador de este cruce enfrentará en cuartos de final al vencedor del duelo entre Boca y Huracán.

Argentinos Juniors llega a este encuentro luego de haber realizado una muy buena primera fase, donde terminó en el tercer lugar de la Zona B solo por detrás de Independiente Rivadavia de Mendoza y River.

Desde la llegada de su director técnico, Nicolás Diez, el "Bicho" se convirtió en uno de los equipos más regulares del fútbol argentino, ya que el año pasado tuvo buenas actuaciones tanto en el Torneo Apertura como en el Clausura, aunque se quedó con las manos vacías, ya que flaqueó en los partidos de eliminación directa.

Lanús, por su parte, atraviesa un inmejorable momento, ya que en los últimos meses se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025 y de la Recopa Sudamericana 2026, derrotando en esta última al todopoderoso Flamengo de Brasil.

El "Granate", que tiene como entrenador a Mauricio Pellegrino, terminó sexto en la Zona A y deberá dar el golpe sobre la mesa en la cancha de Argentinos.