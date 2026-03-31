Paso de la Patria: demoran a un hombre vinculado a un robo

Efectivos policiales de la División del Área de Investigaciones, dependientes de la Comisaría de Distrito Segunda de Paso de la Patria, lograron la demora de un hombre que estaría vinculado a un hecho delictivo reciente.

El operativo, realizado en el marco de tareas investigativas específicas, permitió además el secuestro de un arma blanca y diversos objetos cuya propiedad no pudo ser acreditada por el sospechoso.

El procedimiento se concretó alrededor de las 15 de este martes en la intersección de las calles Uruguay y 9 de Julio.En ese lugar, los uniformados divisaron a un sujeto que se desplazaba a bordo de una bicicleta y procedieron a su identificación. Tras las averiguaciones pertinentes, se determinó que el hombre, mayor de edad, estaría directamente relacionado con un ilícito ocurrido recientemente en la villa turística.

Al momento de la requisa, el personal policial halló en poder del joven un cuchillo y una serie de elementos que incluían prendas de vestir, aparatos electrónicos y diversas herramientas. Debido a que el demorado no supo justificar la procedencia ni la propiedad de dichos objetos, las autoridades procedieron a su secuestro preventivo. Tanto el hombre como los elementos incautados fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes y trasladados a la dependencia policial para continuar con los trámites de rigor.