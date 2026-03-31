Rápido accionar policial permitió recuperar una motocicleta robada en Corrientes

En un operativo realizado durante la madrugada de este martes, efectivos de la Comisaría Novena Urbana lograron localizar y recuperar una motocicleta que había sido sustraída minutos antes.

El hecho ocurrió alrededor de las 1:30 horas, cuando una persona fue abordada y amedrentada por varios sujetos en la intersección de las calles Zaragoza y Sicilia. Bajo amenazas, los delincuentes le sustrajeron su vehículo, una motocicleta marca Honda Wave, para luego darse a la fuga.

Tras tomar conocimiento del ilícito, la Policía implementó de forma inmediata un operativo de búsqueda en los alrededores.

Los efectivos intensificaron los rastrillajes siguiendo huellas que conducían hacia la zona de la bajada al río Paraná.

A pesar de la abundante vegetación y la oscuridad, el personal policial logró avanzar por sectores de difícil acceso próximos a la costa.La motocicleta recuperada fue trasladada a la sede de la Comisaría Novena, donde quedó a disposición de la autoridad fiscal en turno.