Italia cayó en los penales ante Bosnia y se pierde su tercer mundial consecutivo

Italia se quedó sin lugar en el Mundial de Canadá, México y Estados Unidos 2026. El equipo de Gennaro Gatusso perdió 4-1 por penales con Bosnia-Herzegovina luego de igualar 1-1 en los 120 minutos en Zenica y, de este modo, los cuatro veces ganadores de la gran cita la verán por TV por tercera ocasión consecutiva.

La Azzurra se había adelantado en el primer tiempo con un gol de Moise Kean, pero antes del descanso se quedó con 10 por la roja a Alessandro Bastoni. Esto obligó a la salida de la cancha de Mateo Retegui.

Los balcánicos llegaron al empate a 11 minutos del cierre del partido con una aparición de Haris Tabakovic. Y luego lo cerraron en la definición desde los 12 pasos con un amplio 4-1.

Es su segunda participación en un Mundial luego de su participación en Brasil 2014.

La decepción en Italia es total y así lo reflejan los principales medios, que remarcan la cantidad de certámenes mundiales en los que la selección quedó marginada.