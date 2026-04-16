Corrientes: detuvieron a un hombre imputado por estafas con criptomonedas

Detuvieron a un hombre por una investigación sobre estafas con criptomonedas en la localidad correntina Paso de los Libres. El procedimiento se concretó este martes por orden del juez de garantías Gabriel Aldaz.

Ampliación de la causa

La decisión judicial se tomó durante una audiencia en la que la querella pidió la prisión preventiva y el Ministerio Público Fiscal respaldó el planteo. El abogado Sebastián Pardo argumentó supuestas maniobras del acusado, Iván Yardín, para entorpecer la causa.

La fiscal de la causa anticipó que se ampliará la imputación y el nuevo encuadre sería por estafas reiteradas (4 hechos). Lo que implica que cada maniobra se evalúe de forma independiente y la expectativa de pena incremente.

El origen del caso

El acusado, Ivan Yardín.

La investigación comenzó en 2025, en Paso de los Libres, a partir de una denuncia por estafas vinculadas a inversiones en criptomonedas. El caso expuso una maniobra basada en relaciones de confianza dentro de un círculo cercano de amigos.

La promesa inicial apuntaba a operaciones digitales con rendimientos mensuales del 9%. Con el paso de los meses, se registraron demoras en los pagos y respuestas cada vez más inconsistentes por parte de Yardín. Luego llegaron las excusas reiteradas y, finalmente, el silencio total.

Las personas afectadas integraban un entorno de confianza del acusado y algunos entregaron entre 20 mil y 180 mil dólares. Entre las explicaciones que recibían se mencionan situaciones inverosímiles, como la supuesta imposibilidad de operar por el secuestro de su teléfono.

Con la detención ya concretada, la causa profundizará la recolección de pruebas y el seguimiento de las cuentas de criptomonedas utilizadas en las operaciones investigadas.