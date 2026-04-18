Negaron la excarcelación a un narco correntino con antecedentes penales

La Cámara Federal de Apelaciones de Corrientes rechazó un pedido de prisión domiciliaria solicitado por la defensa de Francisco Ignacio Scarano, imputado por comercialización de estupefacientes agravada, quien fuera detenido a mediados del 2025 con cocaína, éxtasis y dinero tras un allanamiento realizado en Goya.

A partir del fallo, el imputado deberá continuar en prisión.

Cabe señalar que Scarano apodado “El Indio”, quedó detenido el 27 de junio del año pasado, cuando le incautaron 282 envoltorios de cocaína, pastillas de éxtasis, casi $2 millones, 600 dólares, 8 motocicletas, 2 vehículos, 22 celulares y balanzas digitales, entre otros elementos, por infracción a la Ley 23737 de estupefacientes.

Para la Justicia Federal, todo lo incautado refleja una estructura de venta y no un hecho aislado.

Además, “la causa lo ubica como organizador y financista, con participación de menores, y un historial que pesa ya que fue condenado en 2020 a 4 años de prisión por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y registra otra condena en 2018 en Rosario por el mismo delito”, precisó el a El Litoral el periodista local Juan Cruz Velazquez. Los jueces del tribunal de Alzada consideran además que rechazaron el pedido de prisión domiciliaria ya que “existen riesgos procesales”, y además “peligro de fuga por la naturaleza del hecho y la gravedad de la imputación”.

La defensa argumentó arraigo familiar y la necesidad de asistir a sus hijos, pero la Cámara fue clara con respecto a esos argumentos al expresar que los dos menores están bajo el cuidado por su madre por lo cual “no hay estricta necesidad de su presencia en el hogar familiar”, por lo cual no hay desamparo.

Tampoco prosperó un planteo por salud: “se observa que no hay elementos que acrediten que Scarano padezca alguna patología grave que no pueda ser tratada intramuros”, argumenta el fallo.

Con ese panorama, el tribunal concluyó que “la prisión preventiva sigue siendo la única medida adecuada”, por lo cual deberá continuar alojado en el Servicio Penitenciario Federal Unidad N° 7 del Chaco.