Esquina: amenazó con un arma a vecinos y teminó preso

Luego del allanamiento a una casa en Esquina, en el marco de una investigación por una denuncia de "supuesta amenaza", radicada por vecinos de la ciudad, detuvieron a un fletero acusado de agresión con un arma de fuego.

Desde la Fiscalía en turno se dispuso el inicio de actuaciones para esclarecer lo sucedido, por lo cual personal policial llevó a cabo un operativo en un domicilio de calle Longa y Ruta Nacional 12, donde fue detenida la persona acusada, según publicó el portal Actualidad Esquina.

Los efectivos, en base al oficio, fueron además en búsqueda de un arma de fuego que no fue localizada en la propiedad, según detallaron fuentes oficiales. La causa se halla en trámite en sede de la Comisaría Primera de esa ciudad donde se radicó la denuncia, aunque el operativo fue materializado por la Comisaría Segunda, según ordenó el Ministerio Público.

Cabe señalar que un vecino había denunciado al trabajador del volante por una violenta reacción en calles Roca y Sáenz Peña, donde las personas de la cuadra pretendían impedir el paso vehicular por el mal estado de la calzada producto de la lluvia extraordinaria de las últimas horas.

Aseguran que el conductor de una camioneta que realizaba trabajos de flete, se mostró hostil con las personas y testigos relataron que el acusado habría extraído incluso un arma de fuego para amenazarlos.

La investigación sigue en proceso y no descartan nuevas actuaciones de la Fiscalía.