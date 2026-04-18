Caputo en el FMI: “El riesgo país debería ser bastante más bajo”

El ministro de Hacienda de la Nación, Luis Caputo aseguró este sábado que “por los fundamentos económicos de la Argentina, el riesgo país debería ser bastante más bajo”, luego de mantener una agenda de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional en Washington.

Tras 70 horas de intensa agenda, adonde logró el acuerdo con el Fondo y obtuvo 2.550 millones de dólares de garantía del Banco Mundial y el BID para afrontar vencimientos de deuda, Caputo rescató su relación personal con Georgieva y explicó por qué aún no es momento para salir a los mercados.

¿Cómo fue la reunión con Kristalina Georgieva?

EL ministro argentino explicó la estrategia de crecimiento, la estrategia financiera y en detalle cuáles eran los pasos.

“Ella igual está al tanto de todo, pero sobre todo fue una reunión muy agradable, porque la relación es muy frontal y muy buena. Hay una relación de confianza que nunca hubo entre Argentina y el Fondo. Entonces eso facilita mucho todo. Está super impresionada con los logros. Ella dijo: «Yo le confié desde el día uno», lo cual es cierto. Ella confió desde, desde el día uno. Ella me dijo: «Dijeron que ibas a hacer algo imposible y lo hicieron posible». Y desde ese día, ella siempre tuvo mucha confianza”, sostuvo el funcionario.

¿Hacia adelante cómo sigue la relación con el FMI?

“No hay ningún punto de conflicto, nada. Llegamos a un acuerdo que es muy bueno, absolutamente cumplible, que es razonable con el programa que nosotros hemos venido planteando siempre. Ellos fueron siempre muy respetuosos de nuestro programa”.

Déficit

“La realidad es que lo que nosotros no queremos nunca es incurrir en ningún déficit. Y si bien, por supuesto, cuando bajás impuestos se favorece a la economía y en el mediano plazo te vuelve con mayor recaudación, en el corto plazo inevitablemente tenés un impacto de menor recaudación. Y nosotros no queremos perder el ancla fiscal”, indicó, además el funcionario nacional.

En ese sentido, añadió que “vamos a seguir bajando impuestos en la medida que logremos aumentar el nivel de superávit. Entonces con eso vas bajando más impuestos. El FMI lo tiene claro”.

Y concluyó señalando que “Le volvimos a mostrar al mercado y a la gente que cuando decimos algo nosotros lo cumplimos”.