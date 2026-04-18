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Lo descubrió un baqueano de la zona

Hallaron en Chubut un dinosaurio que vivió hace 160 millones de años

El hallazgo fue certificado por científicos del Conicet.

Por El Litoral

Sabado, 18 de abril de 2026 a las 20:36

Un equipo de paleontólogos y de científicos del Conicet anunció el hallazgo de un fósil de una nueva especie de dinosaurios en Chubut: se trata del Bicharracosaurus, un saurópodo herbívoro del jurásico, de hace aproximadamente 160 millones de años. Los primeros avistajes quedaron a cargo de un baqueano del área, en el noroeste de la provincia patagónica, mientras que los estudios preliminares indican que se habría tratado de un dinosaurio de entre 15 y 20 metros de longitud y que pesaba unas 15 toneladas.
"Hay huesos grandes, pedacitos chicos… yo les digo bicharracos", insistía Dionide Mesa, el baqueano en cuestión, a los paleontólogos.
Los veía y los concebía como "bicharracos", como también lo haría con otras criaturas animales que se mueven en el Cañadón Calcáreo, una zona árida y escarpada del noroeste de la provincia de Chubut. Dionide Mesa es un chacarero de la zona; uno andariego. 
Los restos fósiles recolectados incluyen porciones significativas de la columna vertebral, incluidas algunas vértebras cervicales y dorsales, parte del sacro y segmentos de la cola. Es en base a esas partes que se pudo avanzar en una esquematización anatómica del animal.

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