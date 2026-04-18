Hallaron en Chubut un dinosaurio que vivió hace 160 millones de años

Un equipo de paleontólogos y de científicos del Conicet anunció el hallazgo de un fósil de una nueva especie de dinosaurios en Chubut: se trata del Bicharracosaurus, un saurópodo herbívoro del jurásico, de hace aproximadamente 160 millones de años. Los primeros avistajes quedaron a cargo de un baqueano del área, en el noroeste de la provincia patagónica, mientras que los estudios preliminares indican que se habría tratado de un dinosaurio de entre 15 y 20 metros de longitud y que pesaba unas 15 toneladas.

"Hay huesos grandes, pedacitos chicos… yo les digo bicharracos", insistía Dionide Mesa, el baqueano en cuestión, a los paleontólogos.

Los veía y los concebía como "bicharracos", como también lo haría con otras criaturas animales que se mueven en el Cañadón Calcáreo, una zona árida y escarpada del noroeste de la provincia de Chubut. Dionide Mesa es un chacarero de la zona; uno andariego.

Los restos fósiles recolectados incluyen porciones significativas de la columna vertebral, incluidas algunas vértebras cervicales y dorsales, parte del sacro y segmentos de la cola. Es en base a esas partes que se pudo avanzar en una esquematización anatómica del animal.