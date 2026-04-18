Decomisaron 200 kilos de carne con tierra y pasto de una carnicería de Corrientes

Un total de 208 kilos de carne vacuna con restos de pasto, tierra, sin controles bromatológicos ni sanitarios, fueron decomisados del interior de cámaras de refrigeración de una carnicería, durante controles realizados en el paraje Cecilio Echeverría.



El operativo estuvo a cargo del personal de la Unidad Especial de Policía Rural y Ecológica de Lavalle que intervino a partir de una llamada anónima que alertaba sobre la presunta descarga de productos cárnicos de dudosa procedencia en el mencionado comercio.



El propietario, de 29 años admitió que la carne provenía de un animal bovino adquirido a un productor de la zona.

Por disposición de la Fiscalía Rural y Ambiental, a cargo de Juan Omar Cacere, se procedió al secuestro preventivo de la mercadería y al inicio de actuaciones de oficio por supuesta infracción al artículo 206 del Código Penal Argentino.