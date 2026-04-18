Huracán, con un jugador menos, le dio vuelta el partido a Mandiyú

Una gran victoria logró Huracán Corrientes sobre Mandiyú en la continuidad de la Copa de la Liga. El Azulgrana perdía 2 a 0, quedó con un jugador menos por expulsión, pero en le segundo tiempo reaccionó y se llevó el triunfo 3 a 2.

El partido que se jugó este sábado en el estadio ubicado en el barrio Berón de Astrada comenzó favorable a Mandiyú que se adelantó en el marcador con los goles de Tobías Contín, a los 14 y 36 minutos del primer tiempo.

A los 37, Huracán sufrió la expulsión de Lucas Sena y parecía que el panorama se complicaba para los dirigidos por Alfredo Villegas.

Sin embargo la reacción llegó en el complemento. A los 3 minutos, Lucas Bhole logró el descuento. La igualdad llegó a los 19 por intermedio de Gabriel Silva, mientras que a los 29, de tiro penal, Enzo Sandoval, le dio el triunfo al local.

Con esta victoria, Huracán se consolida al tope de las posiciones en el Grupo B y se aseguró un lugar en los octavos de final.

En la Zona 2, Lipton logró una importante victoria sobre Mburucuyá 3 a 0 con dos goles de Antonio Báez y uno de Diego Monzón para quedar en la cima de las posiciones.

Por el mismo grupo, Sacachispas trepó al segundo puesto gracias a la goleada sobre Villa Raquel 4 a 1. Leonardo Luque, Iván Mosqueda, Gustavo Ojeda y Nahuel Sosa marcaron los goles del tricolor. Para Villa, el único tanto fue autoría de Alán Verón.

Tres puntos vitales logró Empedrado al derrotar a Independiente 2 a 1 para alcanzar en al segunda ubicación de la Zona C y quedara a un punto del Rojo, único líder.

Además, en el mismo grupo, Ferroviario goleó a San Jorge 5 a 0 y festejó su primer victoria del certamen. En tanto que bajó a su vencido de la segunda ubicación.

Mientras que por el Grupo E, Doctor Montaña superó a Sportivo 4 a 2 y recuperó la primera ubicación del grupo relegando a la segunda ubicación a Cambá Cuá.

Lo que viene

Los próximos partidos de la Copa de la Liga serán el miércoles 22 de acuerdo a este detalle:

Cancha de Sportivo: 17.00 Empedrado vs. Robinson y 19.00 Doctor Montaña vs. Sportivo.

Cancha de Lipton: 17.00 Boca Unidos vs. Mburucuyá y 19.00 Lipton vs. Sacachispas.

