José Borget logró la medalla de plata en el Nacional de Clubes

El Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Cenard) en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue testigo este sábado de una destacada jornada atlética con la Copa Nacional de Clubes, que integró el Continental Tour, reuniendo más de 800 inscripciones y a los mejores atletas argentinos junto a invitados internacionales.

En la prueba de lanzamiento de jabalina, el correntino José Borget logró la medalla de plata con un lanzamiento de 62.71 metros.

El año pasado, el representante de Corrientes Corre había logrado un lanzamiento de 66,96 metros para llevarse el título, en una competencia que también se realizó en el Cenard.

El primer puesto en la competencia de este sábado quedó para el sanjuanino Maycol Coria Cepeda con una marca de 64.04 metros.

En tanto que el podio se completó con Adrián Viso que registró un lanzamiento de 60,23 metros.

Este domingo, en la segunda jornada de la Copa Nacional de Clubes se espera la participación de Carlos Layoy en la prueba de salto y de la de María Paz Romero en la carrera de los 800 metros. Los dos atletas representan en esta competencia a la Asociación Deportiva Quirón.

Destacada

La velocista juvenil Milagros Damico fue la gran figura femenina con un doblete de récords nacionales u23 y u20. En 100 metros mejoró dos veces la marca con un registro decisivo de 11.60 segundos, superando a figuras internacionales como la peruana Paula Daruich y la brasileña Vitoria Cristina Silva Rosa. Además, en salto en largo logró 6.12 metros, ubicándose entre las diez mejores en la historia argentina y cerca del récord u20.

Varones

En la categoría masculina, Diego Lacamoire ganó los 1.500 metros con 3:46.26 en una prueba donde 16 corredores bajaron los 4 minutos. En los 100 metros, el puntano Lucas Villegas logró 10.31 segundos, seguido por su hermano Tomás y Juan Ignacio Ciampitti. En 400 metros, Bruno de Genaro consiguió un tiempo de 46.46, tercero en la historia nacional, escoltado por Agustín Nahuel Pinti y Manuel Robles.