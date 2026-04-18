Golpe al narcomenudeo en Correntes: tres detenidos con 69 dosis de cocaína y marihuana

Tres personas fueron detenidas con 69 dosis de cocaína y marihuana en el marco de una investigación por infracción a la Ley de Estupefacientes que derivó en un allanamiento concretado por efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, y el apoyo logístico de la Policía de Alto Riesgo (P.A.R).



El operativo fue en una vivienda del barrio Dr. Montaña ubicada a escados metros del colegio secundario "Dr René Favaloro" y contó con la intervención de la Unidad Fiscal en turno. Durante la requisa al inmueble, incautaron 52 envoltorios de cocaína y una pieza compacta de la misma sustancia que totalizaron 9,4 gramos, además de 17 dosis de marihuana con un peso de 12,9 gramos.

Por orden del fiscal interviniente, se dispuso la detención de dos mujeres y un hombre que fueron trasladados a la dependencia policial junto con la droga incautada.