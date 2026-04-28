Condenaron a un militar por tenencia de marihuana en Corrientes

Un militar que se desempeñaba en un regimiento del interior de la provincia de Corrientes fue condenado este martes a dos años de prisión por tenencia de estupefacientes, informaron fuentes judiciales.

Diego Sebastián Molina, de 29 años de edad, fue condenado en las últimas horas a la pena de dos años de prisión de ejecución condicional en el Tribunal Oral Federal de Corrientes, constituido en forma unipersonal por el juez Simón Bracco, con la actuación de los fiscales Carlos Schaefer y Tamara Pourcel y del defensor oficial Enzo Di Tella.

Le endilgaron tenencia simple de estupefacientes, luego de hallar pruebas mediante una investigación que concluyó con un allanamiento el 11 de julio de 2024 en su domicilio de Monte Caseros.

En esa ciudad se desempeñaba en el Regimiento de Infantería de Monte 4 del Ejército Argentino, de donde fue dado de baja luego del procedimiento en el que hallaron la droga.

La investigación había iniciado en enero de ese año, según consta en la sentencia, por comercialización de drogas, al menos hasta julio de 2024, cuando se produjo el operativo en su casa.

De hecho, Molina llegó al Tribunal requerido por comercialización y tenencia a esos fines, sobre la base de las constancias recolectadas por el Ministerio Público Fiscal y el Juzgado con jurisdicción en esa zona.

Le habían encontrado 225 gramos de cannabis y en su declaración, Molina admitió ser adicto y consumir esa sustancia.

El caso dio un giro. Las autoridades comprobaron que el imputado no registraba antecedentes penales y que no se hallaron evidencias de que haya sido parte de un eslabón propio de la cadena de tráfico de drogas.

Y asimismo, que todo lo había hecho de propia mano, con pleno dominio del hecho.

Sobre esa base se arribó a un acuerdo de juicio abreviado en el que se selló la sentencia, que incluye el cumplimiento de una serie de pautas de conducta.