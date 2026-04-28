Residuos en la mira: buscan que comerciantes y vecinos cumplan con los horarios

Con más de 20 promotores ambientales, la Municipalidad de Corrientes realizó este martes una recorrida de concientización por locales comerciales de la avenida Cazadores Correntinos. El objetivo central fue el de recordar los horarios de recolección de residuos para colaborar con una ciudad limpia y evitar la formación de minibasurales.

El secretario de Servicios Públicos, Ignacio Maldonado Yonna, explicó que el recorrido se dio en el tramo de la mencionada avenida que va desde el cruce con Tacuarí hasta calle Trento. Los promotores entregaron folletos solicitando que saquen la basura en la puerta de sus casas en los horarios correspondientes a su zona, y no dejarlas en las esquinas, ni en espacios en los que pueda acumularse.

Maldonado Yonna señaló que en esta oportunidad “el equipo de 20 promotores ambientales, con un grupo de inspectores están trabajando en conjunto para conversar con cada uno de los comerciantes y vecinos frentistas, explicando la importancia de que colaboren con nosotros para mantener la ciudad más limpia”.

El secretario de Servicios Públicos adelantó también que estas acciones preventivas y de concientización se van a extender a otros corredores comerciales y barrios de la ciudad.

“El objetivo es poder erradicar no solo la mala costumbre de que se saque la basura fuera de horario de recolección en las principales avenidas, sino también los mini basurales. Y lo hacemos como siempre, concientizando en primer lugar, diciéndole al vecino cómo tienen que disponer los residuos y adónde llevarlos en cada uno de sus casos”, acentuó Maldonado Yonna.

¿Cómo denunciar?

En el caso de registrar la formación de minibasurales o detectar personas desaprensivas incumpliendo con los horarios dispuestos para sacar los residuos, la Municipalidad cuenta con sus canales oficiales como el Munibot (3794341768), el 147 o a la app “Municipalidad de Corrientes”.

Los residuos húmedos deben disponerse dentro del horario establecido para su recolección, utilizando bolsas resistentes y correctamente cerradas.

deben disponerse dentro del horario establecido para su recolección, utilizando bolsas resistentes y correctamente cerradas. En caso de lluvia y/o tormenta, se solicita no sacar los residuos hasta que se restablezcan las condiciones climáticas adecuadas.

se solicita hasta que se restablezcan las condiciones climáticas adecuadas. El servicio de recolección retira la basura del frente de cada domicilio en dos turnos :

: Diurno: todos los días de 6 a 7 , excluyendo los domingos.

todos los días de , excluyendo los domingos. Nocturno: todos los días, de 20 a 21, excluyendo sábados.

Más información en: https://ciudaddecorrientes.gov.ar/gestionderesiduos