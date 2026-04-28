Corrientes: choque fatal entre una motocicleta y una camioneta

La Policía de Corrientes informó que el lunes se produjo en trágico hecho en la localidad de Bella Vista, donde un motociclista murió tras chocar con una camioneta.

El incidente ocurrió alrededor de las 14 del lunes, cuando se registró un siniestro vial de gravedad en la intersección de la Ruta Provincial Nº 27 y la calle Misiones, en la mencionada localidad.

El incidente fue reportado a los efectivos de la Comisaría de Distrito Primera, quienes se desplazaron al lugar para las pericias iniciales.

Vehículos e Involucrados

Por causas que aún se encuentran bajo investigación, el choque fue protagonizado por una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 45 años de edad, identificado con el apellido Leguizamón.

El rodado de gran porte impactó contra una motocicleta Honda Twister, que era guiada por un hombre mayor de edad , identificado con el apellido Serial.

Como resultado del impacto entre ambos vehículos, el conductor de la motocicleta perdió murió en el lugar. Los servicios de emergencia que acudieron a la zona constataron la muerte del motociclista de forma inmediata.

Actuación Judicial y Peritajes

En el lugar del siniestro se realizaron las diligencias de rigor para determinar la mecánica del choque.

En el caso tomó intervención la Unidad Fiscal en turno, mientras que la Comisaría de Distrito Primera continúa con los trámites legales y las actuaciones sumariales correspondientes..