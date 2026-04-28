Se oficializa el espacio de Axel Kicillof en Corrientes.

Con la mirada puesta en el escenario electoral del próximo año, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) oficializa su despliegue institucional en Corrientes. Bajo la conducción de Axel Kicillof, el espacio se consolida como la representación legítima del proyecto, sobre la base de dos pilares, según expresaron desde la organización: "construcción política profesional y de puertas abiertas".

El movimiento -explicaron- "viene posicionando su agenda en el territorio mediante el desarrollo de marcos técnicos y herramientas estratégicas propias, marcando un diferencial en la organización política local".

Asimismo, pusieron a disposición canales oficiales que se encuentran operativos, subrayaron. Sus canales oficiales están identificados en todas las redes sociales como MovimientoDafCorrientes.

En tanto que el "MDF Corrientes inicia una etapa de expansión en todas las localidades, ratificando su compromiso de transformar la realidad provincial con una visión federal y renovada", añadieron.