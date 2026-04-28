El youtuber Pablo Sabarotz en Corrientes: recorrida por la ciudad y el misterio del "paye"

Recientemente, el YouTuber Pablo Sabarotz visitó la ciudad de Corrientes y reflejó la mixtura cultural y el entorno natural que ofrece la "Ciudad de Vera". Al iniciar su recorrido por la emblemática Plaza 25 de Mayo, Sabarotz destacó la riqueza del casco histórico, señalando edificios como la Casa de Gobierno, de estilo renacentista italiano, y el Ministerio de Hacienda, con su marcada influencia neocolonial.

La costanera más linda y el secreto del "payé"

Durante su video que tiene una duración de 40 minutos, el influencer mostró imágenes de la Costanera que bordea el río Paraná.

Durante su visita, Sabarotz no dudó en recoger la opinión local: "Dicen —por lo menos esto me dijeron los correntinos— que es la costanera más linda de toda la Argentina".

En este trayecto, el youtuber reflejó las colonias de gatos cuidados por voluntarios, lo que le ha valido el apodo de la "Estambul argentina".

El creador de contenido también contó que aprendió la definición de "payé". "No sé como se usará en una oración, pero que es como que es algo encantador y creo que la ciudad tiene payé", sostuvo.

Arquitectura con historia y el compromiso de los "Ángeles"

En otro tramo del video, Sabarotz recorrió el edificio Uniplaza, un moderno shopping que originalmente fue la Unidad Penal N° 1. Diseñado a finales del siglo XIX por el arquitecto Juan Col, mantiene su fisonomía de castillo medieval, convirtiéndose en un "imperdible" para los turistas.

Asimismo, resaltó la identidad correntina que se respira en sus museos gratuitos, como el de Artesanías Tradicionales, y en el ritmo del chamamé, el género musical más representativo de la provincia.

También se hizo un tiempo para estar en el puente General Belgrano, con el grupo de voluntarios "Los Ángeles del Puente" que realiza una labor social fundamental en la prevención del suicidio.

Jonathan, uno de sus integrantes, explicó la magnitud de su tarea: "Ya llevamos más de 260 vidas intervenidas... somos gente común que apartamos un tiempo de nuestra vida para poder venir a hacer esto".