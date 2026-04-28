Seis de cada diez: el dato que preocupa sobre los accidentes con motos en la región

Un dato encendió las alarmas en el noreste argentino, seis de cada diez accidentes viales involucran motocicletas. Así lo advirtió el subsecretario de Seguridad Vial de Corrientes, Juan Saloj, al referirse a una problemática que atraviesa a toda la región.

Datos que alarman

La cifra surge de estadísticas oficiales y refleja una realidad vinculada tanto a los hábitos de circulación como al uso extendido de este tipo de vehículos en provincias como Corrientes, Chaco y Formosa. A diferencia de otras zonas del país, donde predominan automóviles u otros medios de transporte, en el NEA la motocicleta ocupa un lugar central en la movilidad diaria, lo que impacta directamente en los niveles de siniestralidad.

En ese sentido, Saloj remarcó que entre el 90% y el 95% de los accidentes viales se producen por fallas humanas, lo que pone en evidencia la necesidad de fortalecer la educación vial y las campañas de concientización. “No se trata solo de controles, sino de un cambio cultural que involucre a toda la sociedad”, sostuvo en comunicación con Radio Continental Corrientes.

Frente a este escenario, el Gobierno provincial impulsa la creación del primer Consejo de Seguridad Vial, un espacio que reunirá a distintos organismos con el objetivo de coordinar acciones basadas en los datos del Observatorio Vial. La iniciativa busca diseñar estrategias más eficaces para reducir los siniestros y, especialmente, el impacto de los accidentes que tienen a motociclistas como protagonistas.

Con información de Radio Continental Corrientes