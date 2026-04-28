Traspaso de rutas: “Hay tramos clave que no entendemos por qué no fueron incluídos"

En una entrevista con Hoja de Ruta, el ministro de Obras Públicas de Corrientes, Jorge Meza, abordó el impacto del Decreto 253/2026 del Gobierno nacional, que habilita a las provincias a asumir la administración y mantenimiento de rutas nacionales a través de concesiones.

El funcionario explicó que la medida aún está en análisis y evitó definirla como positiva o negativa. “Es una alternativa política que delega competencias, pero hay que ver su viabilidad y alcance”, señaló. En ese sentido, indicó que la Provincia deberá presentar propuestas concretas sobre qué tramos asumir, bajo qué condiciones y con qué esquema de financiamiento, lo que luego será evaluado por Nación.

Uno de los principales puntos de preocupación es la falta de inclusión de sectores estratégicos en los pliegos de concesión. Meza mencionó, por ejemplo, el denominado Corredor Belgrano —clave para la conexión entre la Ruta Nacional 12 y el puente General Belgrano— que no estaría contemplado en el esquema actual. “No entendemos por qué no se incluye un tramo que es esencial para el sistema vial”, remarcó.

Además, advirtió que las concesiones previstas serían por 30 años, lo que condiciona futuras decisiones de infraestructura. En paralelo, planteó dudas sobre el interés del sector privado en invertir en determinados tramos, especialmente aquellos con menor rentabilidad. "Eso es lo que vamos a tratar de definir en el planteo judicial que le vamos a hacer a la Nación", indicó.

Respecto al estado de las rutas, el ministro reconoció deterioros importantes en corredores clave como las rutas nacionales 12 y 14, así como en la Ruta Provincial 5, que actualmente funciona como alternativa pese a no haber sido diseñada para tránsito pesado. “Hoy requiere una intervención profunda y una reinversión significativa”, afirmó.

En cuanto a obras en marcha, destacó que la Provincia avanza con proyectos mediante financiamiento internacional y recursos propios. Entre ellos, mencionó la repavimentación de la Ruta 126 con fondos provenientes de regalías de Salto Grande, así como el desarrollo de proyectos para la Ruta 27.