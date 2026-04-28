Primeras temperaturas bajas del año en Corrientes: se registró 6°C de mínima

Con el ingreso de vientos del sur, este martes se registraron las primeras temperaturas bajas del año en distintas localidades correntinas. Aunque aún no hubo heladas, los registros marcaron un descenso térmico importante con mínimas que alcanzaron los 6°C en pleno otoño.

¿Cómo fue el registro en cada localidad?

La provincia de Corrientes comenzó a sentir las primeras bajas temperaturas. De acuerdo a los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) la temperatura mínima más baja se registró en Monte Caseros, donde el termómetro descendió hasta los 6°C, marcando así uno de los registros más fríos en lo que va del año. En capital los registros llegaron a 9°C.

En tanto, según la estación del INTA en Mercedes, la mínima alcanzó los 6,2°C. Otros puntos de la provincia también evidenciaron el enfriamiento: en la EEA de Caá Catí se registraron 8,9°C; en Ituzaingó, 8,2°C; en Colonia Tabay, Bella Vista, 8°C; en la estación de El Sombrerito, 8,8°C; y en Paraje Desmochado, dependiente de la EEA Bella Vista, 8,3°C.

Si bien aún no se registraron heladas, estos valores confirman el inicio de un período con temperaturas más bajas en la región, en línea con el avance de condiciones más típicas de la temporada otoñal.