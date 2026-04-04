San Cosme: le dieron trabajo para cortar pasto y robó en una vivienda

Durante la jornada de este sábado, personal de la Comisaría de San Cosme, en colaboración con su Brigada de Investigaciones y el Grupo de Tareas Operacionales (GTO) de San Luis del Palmar, llevó adelante un allanamiento en el Barrio Esperanza de la localidad, donde demoraron a un sospechoso de cometer un delito.

El operativo fue en el sector de las nuevas viviendas del Barrio Matadero y según indicaron fuentes policiales, el sospechoso se había apoderado de varios elementos del interior de una casa donde lo contrataron para cortar el pasto.El despliegue judicial y policial tuvo su origen en una denuncia radicada el pasado jueves. En dicha oportunidad, los damnificados informaron el robo de zapatillas y diversos artículos de valor del interior de una propiedad, lo que dio inicio a las tareas de inteligencia para localizar los bienes y a los responsables.

Durante el operativo, las autoridades procedieron a la demora preventiva del presunto autor del ilícito, un ciudadano identificado con el alias de "Eñe". Si bien en el registro del domicilio no se lograron hallar los elementos denunciados como sustraídos, el sujeto fue puesto de inmediato a disposición de la Justicia.El aprehendido fue trasladado a la dependencia jurisdiccional, donde se continúan con los trámites de rigor y las diligencias complementarias para intentar recuperar los objetos robados y esclarecer totalmente el hecho.